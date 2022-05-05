Капризов реализовал большинство в матче с «Сент-Луисом»

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«Миннесота» увеличила преимущество во втором мате первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса». Счет стал 3-0.

На последней минуте второго периода голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Он помог своей команде реализовать большинство.

Для 25-летнего россиянина эта шайба стала первой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.