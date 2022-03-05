Капризов реализовал большинство в матче с «Баффало»

«Миннесота» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». Счет с тал — 3:2.

В середине третьего периода голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Он помог своей команде реализовать большинство.

Эта заброшенная шайба стала для 24-летнего россиянина 25-й в текущем сезоне.

Ранее в этой встрече Капризов также отметился голевой передачей.