Капризов рассказал, почему его выбрали в пятом раунде драфта НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов ответил на вопрос, почему его так низко выбрали на драфте НХЛ в свое время.

«Не знаю. Наверное, не особо впечатлил генеральных менеджеров или скаутов в НХЛ.

Наверное, так», — сказал Капризов пресс-службе НХЛ.

Форвард был задрафтован «Уайлд» в 2015 году в 5-м раунде под общим 135-м номером.