Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал о прогрессе в изучении английского языка.

«Уже сам чувствую, что прогресс в языке сделал серьезный. Если нужно в раздевалке поговорить с ребятами или с тренерами, то с этим всё нормально. Основной смысл почти всегда понятен с первого раза. Если мне пытаются что-то объяснить, а я не понимаю какой-то нюанс, то ребята никогда не психуют, а стараются донести мысль другими словами. В чем бы мне ни требовалась помощь — всегда откликнутся. Ни разу не было реакции вроде: «А, да и фиг с тобой». Весь мой прогресс в языке — из раздевалок, с игр, из поездок», — приводит официальный сайт НХЛ слова Капризова.

Сезон-2020/21 — дебютный для 23-летнего Капризова в НХЛ. На счету россиянина 17 (6+11) очков в 19 матчах за «Миннесоту».