Капризов рассказал, как успешный дебют за «Миннесоту» помог адаптироваться к НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал о том, как успешный дебют за команду в матче против «Лос-Анджелеса» (4:3 ОТ) помог ему адаптироваться к НХЛ. В этой встрече россиянин набрал 3 (1+2) очка, забросив победную шайбу в овертайме.

«Каждому новичку в этой лиге важно побыстрее почувствовать, что он может здесь играть. Уверенности такой дебют, конечно, добавил. Но сейчас, по прошествии времени, об этом уже совсем не думаешь, а просто играешь в хоккей. Уже без чувства, что ты здесь первый сезон. У меня такое ощущение, будто уже намного больше времени прошло», — цитирует официальный сайт НХЛ Капризова.

Сезон-2020/21 — дебютный для 23-летнего Капризова в НХЛ. На счету россиянина 17 (6+11) очков в 19 матчах за «Миннесоту».