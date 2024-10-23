Капризов рассказал, как играл в футбол с Головиным
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в интервью «СЭ» рассказал о поездке в Норвегию на благотворительный матч, игре в футбол с Александром Головиным, а также поделился мнением о введении в Зал славы Павла Дацюка.
— Летом у вас была еще поездка в Норвегию на благотворительный матч по очень замысловатому маршруту Москва — Стамбул — Гетеборг, а оттуда — на вертолете в Лиллехаммер. Почему вы на эту поездку решились?
— У Зуки (Матса Зуккарелло. — Прим. И.Р.) каждый год игра, он проводит прекрасное мероприятие для всех людей в Норвегии. Собирает ребят из НХЛ — шведы приезжают (Джоэль Эрикссон-Эк, Йонас Бродин. — Прим. И.Р.), североамериканцы — в этом году приехали Болд (Мэтт Болди. — Прим. И.Р.), Фэйбер. Он делает для болельщиков потрясающую вещь — на его благотворительном матче в этом году 10 тысяч человек собралось!
Я решил съездить в этом году, последнем, когда он это делает. Мы с ним очень дружим, близко общаемся. И у меня была виза, возможность туда полететь. С радостью слетал. Прекрасно время провели!
— Летом же вы не смогли поучаствовать в Матче звезд НХЛ и КХЛ, зато сыграли в футбол с Александром Головиным.
— Да, в момент Матча звезд не мог прилететь в Москву, так получилось, что надо было быть дома. А с Саней Головиным мы соседи, рядом живем (между родной деревней Капризова Кузедеево и Калтаном, где родился и вырос Головин, 21 км по прямой и 36 — по трассе. — Прим. И.Р.). Он написал: приезжай, поиграем в футбол. Я с радостью приехал.
— Что посоветуете самому громкому новичку из России этого сезона НХЛ — Матвею Мичкову? И согласны ли с теми, кто сравнивает вас с ним по стилю игры?
— Не знаю, кто на кого похож, мне кажется, у каждого свой хоккей. А желаю ему просто успехов и удачи.
— А общались ли с Олегом Знарком, вошедшим в тренерский штаб «Филадельфии», как все говорят, именно «под Мичкова»?
— Да, с Олегом Валерьевичем общаемся. Конечно!
— Он на Олимпиаде в Пхенчхане объединил вас в звене с Никитой Гусевым и Павлом Дацюком. Дацюка в ноябре будут вводить в Зал хоккейной славы в Торонто. Что скажете о нем как игроке и человеке? Ставите ли перед собой задачу стать членом Зала славы?
— Это всегда здорово! Не знаю, что со мной будет, а про Дацюка можно сказать просто: он — легенда. Мне повезло, что я с ним смог сыграть в одном звене и победить на Олимпиаде. И просто поучиться у него — тому, как он ведет себя в раздевалке, на льду, как относится к своему делу, к тренировкам, ко всему остальному. Очень рад за него. Его знают во всем мире, особенно хоккейном, и восхищаются им. Так же восхищался и я.
— Удивил ли вас отъездом в СКА в 32 года Евгений Кузнецов? И есть ли возраст, в котором вы хотели бы вернуться в Россию?
— Конечно, несколько удивил — я не думал, что он поедет. Но это его решение, и ему лучше знать. Наверное, о причинах надо спрашивать у него. А я сюда только приехал!
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|4
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|2
|8
|3
|Оттава
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|4
|2
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|4
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|5
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|3
|4
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|5
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|3
|6
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|Монреаль
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|П
|О
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|6
|0
|12
|2
|Миннесота
|6
|4
|2
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|3
|Даллас
|7
|5
|2
|10
|4
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|4
|3
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|5
|Сент-Луис
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|4
|3
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|6
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|3
|4
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|5
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|1
|5
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|1
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|3
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|6
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|3
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|7
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|0
|7
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Филадельфия – Вашингтон
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Флорида – Миннесота
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Нью-Джерси – Тампа-Бэй
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Баффало – Даллас
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Монреаль – Рейнджерс
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Коламбус – Торонто
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|23.10
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Айлендерс – Детройт
|0 : 1
|23.10
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Сент-Луис – Виннипег
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Чикаго – Ванкувер
|3 : 6
|23.10
|03:30
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Сиэтл – Колорадо
|2 : 3
|23.10
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Нэшвилл – Бостон
|4 : 0
|23.10
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Эдмонтон – Каролина
|2 : 3 ОТ
|23.10
|04:15
|
Юта – Оттава
|0 : 4
|23.10
|04:30
|
Калгари – Питтсбург
|4 : 3 Б
|23.10
|05:15
|
Анахайм – Сан-Хосе
|3 : 1
|23.10
|06:00
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Вегас – Лос-Анджелес
|6 : 1