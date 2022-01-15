Капризов рад попасть в состав на Матч звезд НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признался, что рад оказаться в составе Центрального дивизиона на Матч звезд НХЛ.

«Я думаю, что это будет весело. Все звездные игроки соберутся вместе. Как говорится по-английски, это должно быть «fun». Уверен, что все хорошо проведут время. Для меня это будет первый «Матч звезд НХЛ», и я очень рад на него попасть. Уверен, что я получу удовольствие... Буду ли показывать какие-то свои особенные финты? Не знаю, посмотрим», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Капризова.

Звездный уик-энд НХЛ в этом году пройдет с 4 по 6 февраля в Лас-Вегасе. Он будет проходить в том же формате, что и предыдущие пять Матчей всех звезд. Четыре команды будут соревноваться в турнире на выбывание 3 на 3.