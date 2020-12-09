Капризов провел первую тренировку с «Миннесотой»
20:44
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провел первую тренировку с командой, сообщается в Instagram клуба.
Также 23-летний россиянин прошел четвертый тест на коронавирус.
Хоккеист заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка. При этом первый год контракта форварда сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения.
Капризов в прошлом сезоне выступал за ЦСКА. Он провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 62 (33+29) очка. В плей-офф у него 4 игры и 4 (2+2) очка
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