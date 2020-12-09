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Капризов провел первую тренировку с «Миннесотой»

20:44
Кирилл Капризов. Фото ХК "Миннесота"
Кирилл Капризов. Фото ХК "Миннесота"
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провел первую тренировку с командой, сообщается в Instagram клуба.

Также 23-летний россиянин прошел четвертый тест на коронавирус.

Хоккеист заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка. При этом первый год контракта форварда сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения.

Капризов в прошлом сезоне выступал за ЦСКА. Он провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 62 (33+29) очка. В плей-офф у него 4 игры и 4 (2+2) очка

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