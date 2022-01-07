Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». Об этом сообщил главный тренер команды Дин Эвасон, чьи слова в Twitter приводит журналистка Джесси Пирс.

24-летний россиянин получил травму в недавнем матче против «Бостона». Нападающий «Брюинз» Трент Фредерик толкнул его в борт, после чего Капризов не смог продолжить встречу.

Матч «Миннесота» — «Вашингтон» пройдет 9 января и начнется 02.00 по московскому времени.

В этом сезоне Капризов провел 32 матча, в которых набрал 40 (14+26) очков.