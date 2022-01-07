Капризов пропустит матч «Миннесота» — «Вашингтон»
22:30
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». Об этом сообщил главный тренер команды Дин Эвасон, чьи слова в Twitter приводит журналистка Джесси Пирс.
24-летний россиянин получил травму в недавнем матче против «Бостона». Нападающий «Брюинз» Трент Фредерик толкнул его в борт, после чего Капризов не смог продолжить встречу.
Матч «Миннесота» — «Вашингтон» пройдет 9 января и начнется 02.00 по московскому времени.
В этом сезоне Капризов провел 32 матча, в которых набрал 40 (14+26) очков.
Full quote from Evason on the outlook of Kaprizov's upper body injury: #mnwild pic.twitter.com/VFxVEmdEpT— Jessi Pierce (@jessi_pierce) January 7, 2022
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