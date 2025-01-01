Капризов пропустит из-за травмы еще минимум два матча «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пропустит минимум два ближайших матча своей команды, сообщает инсайдер Майкл Руссо.

Капризов пропустил три последних матча «Уайлд» из-за травмы нижней части тела. 3 января «Миннесота» на выезде сыграет с «Вашингтоном». 5 января команда в гостях встретится с «Каролиной».

27-летний россиянин в этом сезоне набрал 50 (23+27) очков в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ.