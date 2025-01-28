Капризов пропустит 4 недели из-за травмы

Нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову предстоит операция, сообщил генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин.

Из-за травмы, которая беспокоила его с конца декабря, игрок не сможет участвовать в матчах как минимум четыре недели.

Как сообщил журналист Майкл Руссо, операция у хоккеиста запланирована на пятницу.

24 января Кирилл Капризов вернулся в состав «Миннесоты» после месячного перерыва из-за травмы. В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл 37 матчей и набрал 52 (23+29) очка.