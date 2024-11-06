Капризов пропустил часть матча с «Лос-Анджелесом» из-за попадания шайбы в лицо

Российскому нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову попали шайбой в лицо в матче с «Лос-Анджелесом» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

После одного из вбрасываний во втором периоде форвард «Кингз» Алекс Лаферрье попал шайбой в лицо 27-летнему Капризову. После этого россиянин пропустил часть периода, но позже сумел вернуться на лед.

По словам главного тренера «Миннесоты» Джона Хайнса, Капризову наложили швы.

После одного из вбрасываний нападающий гостей Алекс Лаферрье бросил шайбу и попал в лицо 27-летнему россиянину.