Капризов пропустил часть матча с «Лос-Анджелесом» из-за попадания шайбы в лицо
Российскому нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову попали шайбой в лицо в матче с «Лос-Анджелесом» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
После одного из вбрасываний во втором периоде форвард «Кингз» Алекс Лаферрье попал шайбой в лицо 27-летнему Капризову. После этого россиянин пропустил часть периода, но позже сумел вернуться на лед.
По словам главного тренера «Миннесоты» Джона Хайнса, Капризову наложили швы.
После одного из вбрасываний нападающий гостей Алекс Лаферрье бросил шайбу и попал в лицо 27-летнему россиянину.
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|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|14
|5
|Юта
|13
|5
|8
|13
|6
|Колорадо
|13
|6
|7
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|11
|8
|Нэшвилл
|12
|4
|8
|9
|Тихоокеанский дивизион
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|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|2
|Вегас
|12
|8
|4
|17
|3
|Ванкувер
|11
|6
|5
|15
|4
|Калгари
|13
|7
|6
|15
|5
|Эдмонтон
|13
|6
|7
|13
|6
|Сиэтл
|14
|5
|9
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|Анахайм
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|6.11
|03:00
|
Торонто – Бостон
|4 : 0
|6.11
|03:00
|
Монреаль – Калгари
|2 : 3 ОТ
|6.11
|03:00
|
Каролина – Филадельфия
|6 : 4
|6.11
|03:00
|
Баффало – Оттава
|5 : 1
|6.11
|03:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|4 : 3 Б
|6.11
|04:00
|
Виннипег – Юта
|3 : 0
|6.11
|04:00
|
Сент-Луис – Тампа-Бэй
|3 : 2
|6.11
|04:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|1 : 5
|6.11
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|6 : 3
|6.11
|06:00
|
Анахайм – Ванкувер
|1 : 5
|6.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|2 : 1 ОТ
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