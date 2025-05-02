Хоккей
2 мая, 12:29

Капризов — о вылете «Миннесоты» из Кубка Стэнли: «Не думаю, что «Вегасу» было легко нас выбить»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился эмоциями после вылета команды из плей-офф НХЛ.

2 мая «Уайлд» на выезде уступили «Вегасу» (2:3) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. «Миннесота» проиграла серию со счетом 2-4.

«Не знаю, трудно говорить... Это не здорово. Я считаю, что мы неплохо сыграли в этой серии. Мы проиграли две игры в овертайме, сегодня у нас был шанс забить в конце. Это была хорошая серия. Не думаю, что «Вегасу» было легко выбить нас», — сказал Капризов в интервью после матча.

В четвертьфинале Кубка Стэнли «Вегас» встретится с «Эдмонтоном».

Кирилл Капризов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Миннесота Уайлд
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
  • adamantane'

    Скорее бы уже второй раунд...

    03.05.2025

    • Маккиннон назвал Ничушкина одним из самых трудолюбивых игроков

    «Рейнджерс» назначили Салливана на пост главного тренера
