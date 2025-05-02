Капризов — о вылете «Миннесоты» из Кубка Стэнли: «Не думаю, что «Вегасу» было легко нас выбить»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился эмоциями после вылета команды из плей-офф НХЛ.

2 мая «Уайлд» на выезде уступили «Вегасу» (2:3) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. «Миннесота» проиграла серию со счетом 2-4.

«Не знаю, трудно говорить... Это не здорово. Я считаю, что мы неплохо сыграли в этой серии. Мы проиграли две игры в овертайме, сегодня у нас был шанс забить в конце. Это была хорошая серия. Не думаю, что «Вегасу» было легко выбить нас», — сказал Капризов в интервью после матча.

В четвертьфинале Кубка Стэнли «Вегас» встретится с «Эдмонтоном».