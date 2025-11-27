Капризов о победном голе в овертайме матча с «Чикаго»: «Играть в большинстве 4 на 3 легче, чем 5 на 4»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал свою победную шайбу в овертайме, заброшенную в ворота «Чикаго» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Играть в большинстве 4 на 3 легче, чем 5 на 4. В овертайме больше свободного пространства на льду. Можно немного больше кататься, и легче создавать моменты, когда владеешь шайбой», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 28-летний россиянин набрал 28 (14+14) очков в 24 матчах.

«Миннесота» с 30 очками в 24 матчах занимает 3-е место в Западной конференции НХЛ.