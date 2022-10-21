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Сегодня, 09:22

Капризов: «Три матча «Миннесоты» без побед получились очень сложными, каждая смена кажется утомительной»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:3 ОТ).

«Первые три игры без побед получились очень сложными, каждая смена кажется утомительной, когда ты делаешь много ошибок, плохо играешь в своей зоне. Ты стараешься, много работаешь и, может быть, чувствуешь себя лучше, и сейчас после победы, конечно, уже нет давления. Стало немного легче», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

«Миннесота» на старте сезона потерпела три поражения в четырех матчах. «Уайлд» с двумя очками занимают 13-е место в Западной конференции.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сан-Хосе Шаркс
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