27 сентября, 22:31

Капризов проходит лечение от глазной инфекции перед началом сезона НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов лечится от глазной инфекции, сообщает журналист Майкл Руссо.

«У Капризова глазная инфекция. Он принимает антибиотики. [Главный тренер «Миннесоты» Джон — прим. «СЭ»] Хайнс надеется, что он быстро поправится», — написал Руссо.

В прошедшем сезоне 28-летний россиянин набрал 56 (25+31) очков в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 9 (5+4) очков в шести играх.

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября. В первом матче «Миннесота» 10 октября на выезде сыграет с «Сент-Луисом».

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
