Капризов проходит лечение от глазной инфекции перед началом сезона НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов лечится от глазной инфекции, сообщает журналист Майкл Руссо.

«У Капризова глазная инфекция. Он принимает антибиотики. [Главный тренер «Миннесоты» Джон — прим. «СЭ»] Хайнс надеется, что он быстро поправится», — написал Руссо.

В прошедшем сезоне 28-летний россиянин набрал 56 (25+31) очков в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 9 (5+4) очков в шести играх.

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября. В первом матче «Миннесота» 10 октября на выезде сыграет с «Сент-Луисом».