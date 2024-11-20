Капризов продлил до 10 выездных матчей результативную серию в НХЛ

«Миннесота» на выезде обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Дублем отметился российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов. Он отметился результативными действиями в десятом гостевом матче команды подряд, повторив достижение шведского нападающего «Миннесоты» Юэля Эрикссона-Эка в сезоне-2022/23.

В активе Капризова теперь 33 (13+20) очка в текущем сезоне. Он уступает в гонке бомбардиров только форварду «Колорадо» Нэйтану Маккиннону, на счету которого 34 (7+27) очка.