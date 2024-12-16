Капризов признан второй звездой матча с «Вегасом»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:3).

27-летний россиянин оформил дубль. Первой звездой признан защитник «Голден Найтс» Ши Теодор, набравший 3 (1+2) очка. Третья звезда — Виктор Олофссон, у которого 2 гола.

В текущем сезоне Капризов провел 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 47 (22+25) очков.