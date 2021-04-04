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Капризов признан второй звездой матча с «Вегасом»

06:47
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:1).

Россиянин отметился заброшенной шайбой. Первой звездой стал форвард Джоэль Эрикссон, третья звезда — нападающий «Вегаса» Томаш Носек.

После этого матча «Миннесота» с 48 очками расположилась на третьем месте в Западном дивизионе, «Вегас» с 50 очками — на второй строчке.

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