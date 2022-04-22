Капризов признан второй звездой матча с «Ванкувером»

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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (6:3).

24-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка. Первой звездой признан автор дубля Кевин Фиала, третья звезда — Фредерик Годро, сделавший две результативные передачи.

В текущем сезоне Капризов провел 76 матчей, в которых набрал 97 (44+53) очков.