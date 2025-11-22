Капризов признан второй звездой матча с «Питтсбургом»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Питтсбург» — «Миннесота» (0:5). Все трое — из «Уайлд».

Российский нападающий Кирилл Капризов признан второй звездой встречи. 28-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

Первой звездой стал Мэтт Болди, набравший 3 (2+1) очка. Третья звезда — Юэль Эрикссон Эк, который забил гол и сделал голевую передачу.