Капризов признан второй звездой матча с «Далласом»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (3:6).

24-летний россиянин стал автором дубля. Первой звездой признан форвард «Старз» Джейсон Робертсон, оформивший хет-трик, третья звезда — его одноклубник Джо Павелски.

В текущем сезоне Капризов провел 53 матча, в которых набрал 70 (28+42) очков.