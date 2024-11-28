Капризов признан второй звездой матча с «Баффало»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (1:0).

27-летний россиянин забросил единственную шайбу в матче. Первой звездой признан вратарь «Уайлд» Филип Густавссон, отразивший все 39 бросков. Третья звезда — вратарь «Сэйбрз» Укко-Пекка Луукконен, у которого 28 сейвов.

В текущем сезоне Капризов провел 21 матча и набрал 35 (14+21) очков.