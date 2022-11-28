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Сегодня, 00:47

Капризов признан второй звездой матча с «Аризоной»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:3).

25-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка. Первой звездой признан защитник Джаред Спержен, забивший победный гол. Третья звезда — форвард Йоэль Эрикссон, у которого два ассиста.

В текущем сезоне Капризов провел 21 матч, в которых набрал 27 (13+14) очков.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Миннесота Уайлд
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