Капризов признан второй звездой матча против «Коламбуса»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:2 ОТ).

24-летний россиянин стал автором дубля, переведя матч в овертайм за минуту до сирены. Первой звездой признан автор победного гола Джаред Сперджен, третья звезда — вратарь Марк-Андре Флери.

В текущем сезоне Капризов провел 62 матча, в которых набрал 80 (35+45) очков.