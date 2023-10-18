Капризов признан второй звездой матча «Монреаль» — «Миннесота»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Монреаль» — «Миннесота» (2:5). Все трое были выбраны из состава победителей.

Второй звездой встречи стал российский нападающий Кирилл Капризов. 26-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Первой звездой признан голкипер Марк-Андре Флери, который отразил 27 из 29 бросков по своим воротам. Замкнул тройку лучших форвард Джоэль Эрикссон, оформивший дубль.