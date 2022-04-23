Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Сиэтл»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Сиэтла» (6:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Второй звездой встречи признан российский нападающий Кирилл Капризов. 24-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал 3 голевые передачи.

Третьей звездой стал форвард Юэль Эрикссон Эк, который оформил дубль и сделал голевую передачу. Возглавил тройку нападающий Кевин Фиала, сделавший пять голевых передач.