Капризов признан третьей звездой матча с «Лос-Анджелесом»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:7).

26-летний россиянин отметился одной заброшенной шайбой. Первой звездой признан форвард «Кингз» Пьер-Люк Дюбуа, который оформил дубль. Вторая звезда — форвард «Лос-Анджелеса» Кевин Фиала, у которого две результативные передачи.

В текущем сезоне Капризов провел 4 матча, в которых набрал 6 (2+4) очков.