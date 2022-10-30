Капризов признан третьей звездой матча с «Детройтом»

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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (1:2).

25-летний россиянин стал автором единственного гола «Уайлд». Первой звездой признан автор дубля Лукас Рэймонд, вторая звезда — автор двух результативных передач Дилан Ларкин.

В текущем сезоне Капризов провел 8 матчей, в которых набрал 11 (6+5) очков.