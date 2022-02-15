Капризов признан третьей звездой матча «Миннесота» — «Детройт»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Детройт» (7:4). Все трое выбраны из состава «Уайлд».

Российский нападающий Кирилл Капризов признан третьей звездой. Он оформил дубль и сделал голевую передачу. Теперь на его счету в этом сезоне 57 (22+35) очков в 43 играх.

Второй звездой стал форвард Матс Зуккарелло, который отметился тремя голевыми передачами.

Возглавил тройку нападающий Мэтт Болди. Он набрал 4 (3+1) очка.