Капризов признан первой звездой в матче с «Айлендерс»
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:3).
24-летний россиянин стал автором победной заброшенной шайбы. Второй звездой признан форвард «Уайлд» Йоэль Эрикссон, третья звезда — его партнер по команде нападающий Мэтт Болди.
В текущем сезоне Капризов провел 39 матчей, в которых набрал 52 (18+34) очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|42
|31
|11
|64
|2
|Рейнджерс
|46
|29
|17
|62
|3
|Питтсбург
|45
|27
|18
|61
|4
|Вашингтон
|45
|24
|21
|57
|5
|Коламбус
|42
|20
|22
|41
|6
|Айлендерс
|37
|15
|22
|36
|7
|Филадельфия
|44
|14
|30
|36
|8
|Нью-Джерси
|43
|15
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|45
|31
|14
|67
|2
|Тампа-Бэй
|45
|29
|16
|64
|3
|Торонто
|40
|27
|13
|57
|4
|Бостон
|42
|25
|17
|53
|5
|Детройт
|45
|19
|26
|44
|6
|Баффало
|44
|14
|30
|35
|7
|Оттава
|38
|13
|25
|30
|8
|Монреаль
|44
|8
|36
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|43
|32
|11
|67
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Миннесота
|40
|27
|13
|57
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|42
|23
|19
|48
|6
|Виннипег
|41
|18
|23
|43
|7
|Чикаго
|44
|16
|28
|39
|8
|Аризона
|43
|10
|33
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|26
|19
|55
|2
|Анахайм
|47
|23
|24
|54
|3
|Лос-Анджелес
|46
|23
|23
|53
|4
|Калгари
|40
|21
|19
|48
|5
|Сан-Хосе
|45
|22
|23
|47
|6
|Эдмонтон
|40
|22
|18
|46
|7
|Ванкувер
|44
|19
|25
|44
|8
|Сиэтл
|44
|14
|30
|32
Результаты / календарь
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3.02
8.02
9.02
|31.01
|01:00
|
Каролина – Сан-Хосе
|2 : 1
|31.01
|03:00
|
Даллас – Бостон
|6 : 1
|31.01
|03:00
|
Монреаль – Коламбус
|3 : 6
|31.01
|03:30
|
Айлендерс – Миннесота
|3 : 4
|31.01
|04:00
|
Колорадо – Баффало
|4 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|45
|62
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|61
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|46
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|30
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|28
|2.1
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