Капризов признан первой звездой в матче с «Айлендерс»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:3).

24-летний россиянин стал автором победной заброшенной шайбы. Второй звездой признан форвард «Уайлд» Йоэль Эрикссон, третья звезда — его партнер по команде нападающий Мэтт Болди.

В текущем сезоне Капризов провел 39 матчей, в которых набрал 52 (18+34) очка.