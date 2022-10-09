Капризов признан первой звездой предсезонного матча с «Далласом»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой предсезонного матча против «Далласа» (5:1).

25-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. Второй звездой признан форвард Матс Зуккарелло, у которого гол и два ассиста. Третья звезда — вратарь Марк-Андре Флери, отразивший 22 броска.

На счету Капризова 6 (3+3) очков по итогам предсезонных матчей «Миннесоты».