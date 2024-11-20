Капризов признан первой звездой матча «Сент-Луис» — «Миннесота»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сент-Луис» — «Миннесота» (2:4).

Первой звездой признан российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов. 27-летний россиянин забросил две шайбы.

Второй звездой стал защитник Юнас Бродин, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку форвард «Блюз» Роберт Томас, на счету которого одна голевая передача.