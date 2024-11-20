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Сегодня, 06:55

Капризов признан первой звездой матча «Сент-Луис» — «Миннесота»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сент-Луис» — «Миннесота» (2:4).

Первой звездой признан российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов. 27-летний россиянин забросил две шайбы.

Второй звездой стал защитник Юнас Бродин, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку форвард «Блюз» Роберт Томас, на счету которого одна голевая передача.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
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«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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Дубль Капризова помог «Миннесоте» на выезде обыграть «Сент-Луис»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 18 13 5 27
2 Каролина 17 13 4 26
3 Нью-Джерси 21 12 9 26
4 Рейнджерс 16 11 5 23
5 Айлендерс 18 7 11 18
6 Филадельфия 19 8 11 18
7 Питтсбург 21 7 14 18
8 Коламбус 18 7 11 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 19 12 7 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 17 10 7 21
4 Бостон 20 8 12 19
5 Оттава 18 8 10 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 18 7 11 16
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 19 16 3 32
2 Миннесота 18 12 6 27
3 Даллас 17 11 6 22
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
6 Сент-Луис 20 8 12 17
7 Нэшвилл 19 6 13 15
8 Чикаго 19 6 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 11 7 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Эдмонтон 20 10 10 22
4 Ванкувер 17 9 8 21
5 Калгари 18 9 9 21
6 Сиэтл 19 9 10 19
7 Анахайм 18 8 10 18
8 Сан-Хосе 20 6 14 16
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20.11 03:00
Питтсбург – Тампа-Бэй
 2 : 3 ОТ
20.11 03:00
Оттава – Эдмонтон
 2 : 5
20.11 04:00
Сент-Луис – Миннесота
 2 : 4
20.11 04:00
Виннипег – Флорида
 6 : 3
20.11 04:30
Чикаго – Анахайм
 2 : 3
20.11 05:00
Калгари – Айлендерс
- : -
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Ванкувер – Рейнджерс
- : -
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