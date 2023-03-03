Капризов признан первой звездой матча с «Ванкувером»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувером» (2:1).

25-летний россиянин оформил дубль в этом матче. Второй звездой признан вратарь «Кэнакс» Тэтчэр Демко, отразивший 34 броска. Третья звезда — голкипер «Уайлд» Марк-Андре Флери, у которого 21 сейв.

В текущем сезоне Капризов провел 62 матча, в которых набрал 73 (39+34) очка.