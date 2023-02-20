Капризов признан первой звездой матча с «Нэшвиллом»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:3).

25-летний россиянин оформил дубль в этой встрече. Второй звездой признан форвард Райан Хартман, забивший победный гол. Третья звезда — защитник Джаред Сперджен, у которого результативная передача и «+2».

В текущем сезоне Капризов провел 56 матчей, в которых набрал 66 (33+33) очков.