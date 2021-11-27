Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Виннипег» (7:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский нападающий Кирилл Капризов. Он отметился одним голом и тремя голевыми передачами.

Второй звездой стал Райай Хартман, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку лучших голкипер Кэм Талбот, который отразил 30 из 31 броска.