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Капризов признан первой звездой матча «Миннесота» — «Виннипег»

04:55
27 ноября. &quot;Миннесота&quot; - &quot;Виннипег&quot; - 7:1. Фото Twitter
27 ноября. &amp;quot;Миннесота&amp;quot; - &amp;quot;Виннипег&amp;quot; - 7:1. Фото Twitter
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Виннипег» (7:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский нападающий Кирилл Капризов. Он отметился одним голом и тремя голевыми передачами.

Второй звездой стал Райай Хартман, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку лучших голкипер Кэм Талбот, который отразил 30 из 31 броска.

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Евгений Козинов все материалы автора
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