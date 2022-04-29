Капризов признан первой звездой матча «Миннесота» — «Калгари»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Калгари» (3:2 ОТ). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский нападающий Кирилл Капризов. Он забросил победную шайбу в овертайме.

Второй звездой стал форвард Фредерик Годро, который отметился голом и голевой передачей. Замкнул тройку голкипер Кэм Тэлбот. Он отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.