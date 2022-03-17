Капризов признан первой звездой матча «Миннесота» — «Бостон»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Бостон» (4:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский нападающий Кирилл Капризов. 24-летний россиянин оформил дубль в первом периоде.

Защитник Джаред Сперджен, сделавший две голевые передачи, стал второй звездой матча. Замкнул тройку лучших автор победной шайбы Джордан Гринуэй.