Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Аризона» (4:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Российский нападающий Кирилл Капризов, оформивший хет-трик, признан первой звездой встречи. Второй звездой стал голкипер Кэм Тэлбот, который отразил все 25 бросков по своим воротам. Замкнул тройку лучших Матс Зуккарелло, сделавший три результативные передачи.