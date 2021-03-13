Капризов признан первой звездой матча «Миннесота» — «Аризона»
06:56
Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Аризона» (4:0). Все трое были выбраны из состава победителей.
Российский нападающий Кирилл Капризов, оформивший хет-трик, признан первой звездой встречи. Второй звездой стал голкипер Кэм Тэлбот, который отразил все 25 бросков по своим воротам. Замкнул тройку лучших Матс Зуккарелло, сделавший три результативные передачи.
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