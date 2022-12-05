Капризов признан первой звездой матча «Даллас» — «Миннесота»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Даллас» — «Миннесота» (5:6 Б).

Первой звездой встречи признан российскй нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов. Он забросил одну шайбу и продлил голевую серию. Также он реализовал свою попытку в серии буллитов.

Второй звездой стал форвард «Старз» Роопе Хинтц, набравший 4 (3+1) очка. Замкнул тройку его одноклубник Джейсон Робертсон, который забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.