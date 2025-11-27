Капризов признан первой звездой матча «Чикаго» — «Миннесота»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:3 ОТ).

28-летний россиянин забил гол в овертайме. В сезоне-2025/26 на счету Капризова 28 (14+14) очков в 24 матчах.

Второй звездой матча признали американского форварда «Миннесоты» Мэтта Болди, у которого гол и две результативные передачи, а третьей звездой — канадского нападающего «Чикаго» Коннора Бедарда, который забросил шайбу и отдал голевой пас.