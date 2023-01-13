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Сегодня, 06:54

Капризов признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Миннесота», Сорокин — третьей

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Миннесота» (1:3).

Первой звездой встречи признан российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов. 25-летний россиянин отметился голом и голевой передачей.

Второй звездой стал форвард Фредерик Годро. На его счету одна заброшенная шайба в меньшинстве.

Замкнул тройку российский голкипер «островитян» Илья Сорокин. Он отразил 33 из 35 бросков по воротам.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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