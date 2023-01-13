Капризов признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Миннесота», Сорокин — третьей
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Миннесота» (1:3).
Первой звездой встречи признан российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов. 25-летний россиянин отметился голом и голевой передачей.
Второй звездой стал форвард Фредерик Годро. На его счету одна заброшенная шайба в меньшинстве.
Замкнул тройку российский голкипер «островитян» Илья Сорокин. Он отразил 33 из 35 бросков по воротам.
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18.01
|13.01
|03:00
|
Баффало – Виннипег
|2 : 4
|13.01
|03:00
|
Бостон – Сиэтл
|0 : 3
|13.01
|03:00
|
Детройт – Торонто
|4 : 1
|13.01
|03:00
|
Коламбус – Каролина
|2 : 6
|13.01
|03:00
|
Монреаль – Нэшвилл
|4 : 3
|13.01
|03:00
|
Рейнджерс – Даллас
|2 : 1 ОТ
|13.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|5 : 4
|13.01
|03:30
|
Айлендерс – Миннесота
|1 : 3
|13.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|1 : 4
|13.01
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|3 : 2
|13.01
|05:00
|
Аризона – Оттава
|3 : 5
|13.01
|06:00
|
Вегас – Флорида
|4 : 2
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