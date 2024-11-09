Капризов признан первой звездой матча «Анахайм» — «Миннесота»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» — «Миннесота».

Встреча команд прошла 9 ноября и завершилась победой «Уайлд» со счетом 5:2. 27-летний россиянин забил два гола и сделал результативную передачу в этой игре. Он вновь возглавил список лучших бомбардиров НХЛ, набрав 27 (9+18) очков.

Второй звездой матча признан форвард «Анахайма» Фрэнк Ватрано, третьей — Филип Густавссон из «Миннесоты».