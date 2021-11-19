Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

24-летний россиянин в матче с «Далласом» (7:2) набрал 4 (1+3) очка впервые в НХЛ, а также завершил встречу с показателем полезности «+4».

Второй звездой дня стал форвард «Калгари» Джонни Годро, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Баффало» (5:0). Третья звезда — вратарь «Флориды» Спенсер Найт, отразивший 45 бросковв игре против «Нью-Джерси» (4:1).