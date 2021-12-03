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Капризов признан первой звездой дня в НХЛ

11:48
Кирилл Капризов. Фото Twitter
Кирилл Капризов. Фото Twitter
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (5:2) 24-летний россиянин набрал три очка (2+1).

Второй звездой стал форвард «Флориды» Джонатан Юбердо, набравший пять (1+4) очков во встрече с «Баффало» (7:4).

Третья звезда — защитник «Тампы» Виктор Хедман с тремя (2+1) очками в игре с «Сент-Луисом» (4:2).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/video/three-stars-of-the-night/t-277350912/c-9749377?q=3+stars

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Карен Саркисян все материалы автора
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