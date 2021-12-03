Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (5:2) 24-летний россиянин набрал три очка (2+1).

Второй звездой стал форвард «Флориды» Джонатан Юбердо, набравший пять (1+4) очков во встрече с «Баффало» (7:4).

Третья звезда — защитник «Тампы» Виктор Хедман с тремя (2+1) очками в игре с «Сент-Луисом» (4:2).