Капризов признан первой звездой дня в НХЛ
11:48
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (5:2) 24-летний россиянин набрал три очка (2+1).
Второй звездой стал форвард «Флориды» Джонатан Юбердо, набравший пять (1+4) очков во встрече с «Баффало» (7:4).
Третья звезда — защитник «Тампы» Виктор Хедман с тремя (2+1) очками в игре с «Сент-Луисом» (4:2).
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/video/three-stars-of-the-night/t-277350912/c-9749377?q=3+stars
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