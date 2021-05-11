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Капризов признан первой российской звездой недели в НХЛ

03:13
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ.

24-летний хоккеист набрал 8 (4+4) очков в четырех матчах. Второй звездой стал форвард «Каролины» Андрей Свечников, набравший 4 (2+2) очка, третья звезда — нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов, который набрал очки (1+2) в трех матчах из четырех и занял второе место среди российских форвардов по среднему игровому времени (18:28).

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