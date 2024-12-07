Капризов признан лучшим игроком матча «Анахайм» — «Миннесота»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал лучшим игроком матча с «Анахаймом» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Российский форвард забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Теперь на его счету 42 (17+25) очка в текущем сезоне.

Также в тройку вошли еще два форварда «Миннесоты», набравшие по три очка. Второй звездой стал Марко Росси (2+1), а третьй — Мэттью Болди (1+2).