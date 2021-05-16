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Капризов приложил Носека в первом матче плей-офф. Видео силового приема россиянина

22:58
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ против «Вегаса» провел силовой прием.

24-летний россиянин в середине первого периода приложил у борта чешского нападющего Томаша Носека.

Капризов в этом сезоне провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко.

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