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Капризов прилетел в США

03:38
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Новичок «Миннесоты» Кирилл Капризов прилетел в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди. В Twitter было опубликовано видео прибытия 23-летнего россиянина.

Хоккеист заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка. При этом первый год контракта форварда сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения.

Капризов в прошлом сезоне выступал за ЦСКА. Он провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 62 (33+29) очка. В плей-офф у него 4 игры и 4 (2+2) очка.

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