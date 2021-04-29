Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Капризов прервал пятиматчевую голевую серию за «Миннесоту»

09:01
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота»
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота»
Теги:

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Сент-Луису» с счетом 3:4.

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями, прервав свою голевую серию из пяти матчей.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 48 матчей в НХЛ, в которых набрал 41 (22+19) очко.

Читайте также

Уникальная история! Ковальчук и Хартли были связкой в НХЛ — а Кубок выиграли с «Авангардом»
«Манчестер Сити» перевернул матч в Париже за семь минут. Гвардьола — в шаге от финала Лиги чемпионов
Агуэро прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «ПСЖ»
«Такие ноги — дают лишь боги». Подписчики оценили новую фотосессию Загитовой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд