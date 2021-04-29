Капризов прервал пятиматчевую голевую серию за «Миннесоту»
09:01
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Сент-Луису» с счетом 3:4.
Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями, прервав свою голевую серию из пяти матчей.
В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 48 матчей в НХЛ, в которых набрал 41 (22+19) очко.
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